США сообщили о готовности поставить в Европу такое количество энергоносителей, чтобы полностью заменить поставки из России. Украина же, в свою очередь, сделала США предложения по собственной газовой инфраструктуре и атомной генерации.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как США заменят энергоносители РФ в Европе

Владимир Зеленский подчеркнул наличие необходимой инфраструктуры и потенциала у Украины, чтобы помочь энергонезависимости Европы.

– Мы сделали свои предложения Америке и по инфраструктуре в отношении газа, и по атомной генерации, и по некоторым другим проектам. Мы работаем над деталями, – рассказал президент.

Также он сообщил, что получил доклады о переговорах по обеспечению Украины газом и энергетикой.

– Есть весомые результаты и в Америке, и со Словакией. В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнерами, – сказал глава государства.

Он добавил, что почти ежедневно общается с лидерами стран-партнеров «для того, чтобы была наша общая позиция – всех в Европе – относительно давления на Россию, правильного давления».

– Мы ничего не будем дарить агрессору и ничего им не забудем. Мы четко видим, что эта Россия является долгосрочной угрозой. Следовательно, нам в Европе нужно долгосрочное сотрудничество и реальные результаты как в краткосрочной перспективе, так и в более долгосрочной, чтобы люди могли жить, – резюмировал глава украинского государства.

Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный сказал на заседании Региональной группы МВФ, в которую входит Украина, что нашей стране нужна дальнейшая эффективная программа с МВФ и поддержка партнеров с учетом того, что война “интенсифицируется”, и РФ атакует энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы.

