Столица Венгрии примет следующую встречу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которому будет непросто добраться до Будапешта из-за рисков после пересечения воздушного пространства стран Европы.

Встреча Трампа и Путина: как диктатор РФ доберется до Будапешта

Как сообщает Sky News, Венгрия находится в процессе выхода из членства в Международном уголовном суде, публично называя его так называемым политическим судом.

Журналисты обратили внимание, что фактически это дает возможность Венгрии игнорировать ордер МУС на арест диктатора РФ Владимира Путина за принудительную депортацию украинских детей, в результате чего Будапешт становится безопасным для него в этой сфере.

Сейчас смотрят

По действующему международному праву, Венгрия должна была бы арестовать Путина сразу после его прибытия на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако маршрут в Венгрию для главы Кремля осложнен.

Вероятный маршрут Путина в Будапешт на встречу с Трампом

В издании The Telegraph отмечают, что Путину на встречу с Трампом без обходного маршрута через Турцию придется пролетать над государствами, которые могут рассматривать возможность принудительной посадки его самолета. Среди них — Польша, Румыния или страны Балтии.

По данным журналистов, Венгрия, Сербия и Румыния формально обязаны задержать российского диктатора, если Путин пересечет их воздушное пространство, из-за выданного ордера МУС.

Само объявление о проведении такой встречи вызвало дипломатический резонанс, в частности МИД Германии обратился к венгерским властям с призывом выполнить решение суда и арестовать главу Кремля.

В то же время некоторые государства занимают более умеренную позицию и не хотят выглядеть теми, кто мешает мирным переговорам, препятствуя визиту Путина.

До начала войны перелет из Москвы в Будапешт длился около трех часов, поскольку пролегал через территорию Беларуси и западной Украины. Сейчас такой маршрут практически невозможен, поскольку украинское воздушное пространство закрыто.

В издании отмечают, что пролет над Украиной был бы не только политически рискованным, но и опасным, поскольку даже без официальных приказов существует вероятность, что самолет могут сбить.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.