Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі у Будапешті за участі президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з медіа.

Зеленський про тристоронню зустріч у Будапешті

– Якщо мене запросять до Будапешта. Якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох або, як це називається, shuttle diplomacy, президент Трамп зустрічається з Путіним і президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі ми погодимося, – наголосив Володимир Зеленський.

На запитання, якщо переговори у Будапешті підуть за поганим сценарієм, чи відмовиться президент від участі, Зеленський сказав, що навіть такий варіант не стане глухим кутом.

– Друга історія – ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому. І це пріоритет. Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу “рускім”, – наголосив глава держави.

Зеленський вважає, що Угорщина – не найкраще місце для проведення переговорів через історичні та політичні причини. Водночас Трамп вважає, що Угорщина може допомогти швидше завершити війну.

Нагадаємо, що у Будапешті має відбутися зустріч Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ, а також його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують в незаконній депортації українських дітей до Росії.

Наразі Угорщина перебуває у процесі виходу з членства у Міжнародному кримінальному суді, публічно називаючи його так званим політичним судом. Процес виходу фактично дає Угорщині можливість ігнорувати ордер на арешт російського диктатора.

