Украина готова к встрече и мирным переговорам в любом формате, главное, чтобы это сработало. В то же время встреча в Будапеште не является лучшей площадкой для таких переговоров.

Об этом для медиа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о встрече в Будапеште

Глава государства подчеркнул, что для Украины главное – это результат переговоров.

Сейчас смотрят

– Я не считаю, что Будапешт – лучшая площадка для этой встречи. Безусловно, если это может принести мир, то все равно в какой стране будет встреча. Но я должен заметить, что я отдал достаточно своего времени для встречи с господином Виткоффом (спецпосланник США, — Ред.) в Париже, чтобы его идея об Венгрии была, скажем так, сдержанной, – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, есть много других стран, где было бы лучше провести переговоры о мире в Украине, в частности это: Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция.

— Мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр (Виктор Орбан, — Ред.), который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное, — сказал Владимир Зеленский.

Мнения о победе РФ

По словам президента Украины, в отдельных кругах в Соединенных Штатах присутствует мнение, что Россия якобы выигрывает на поле боя. В то же время есть противоположное мнение – россияне ничего не выиграют.

– Мне кажется, что среди людей, которые постоянно продвигают мнение о якобы безусловных преимуществах России в этой войне, есть и действующий премьер-министр Венгрии. И когда мы говорим о медиации, я не считаю, что действующий премьер-министр Венгрии имеет к этому, скажем так, адекватное отношение, – заявил президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что когда Виктор Орбан ездил в Россию, Китай и США и пытался набрать для себя политический вес, Украина подчеркивала, что не предоставляла ему полномочий. Поэтому все его усилия не принесли никакого результата.

Будапештский меморандум

По мнению Зеленского, Будапештский меморандум – в целом плохая история для Украины. Поэтому повторение “Будапешта” тоже не может быть позитивным.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.