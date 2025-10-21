Сейчас уже завершается подготовка к встречам с европейскими партнерами. В первую очередь ожидается хорошее и во многом совершенно новое соглашение, касающееся украинских оборонных возможностей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 21 октября.

Зеленский о соглашении по оборонным возможностям Украины

Глава государства отметил, что речь идет о соглашении, которое Украина будет реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства и всех людей в долгосрочной перспективе.

По его мнению, сейчас детали еще рано называть, ведь все подробности будут на неделе.

— Второе — мы четко на одной странице с нашими партнерами по дипломатии. Я благодарен каждому за поддержку, за принципиальную позицию — всем странам и лидерам. Украина снова выразила свою готовность закончить войну, — подчеркнул президент.

Как отметил Зеленский, украинская сторона провела встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, во время которой договорились, что именно так попробуют организовать диалог – на линии, которая есть сейчас.

— Именно таким был сигнал президента Трампа его команде. Это было и публично, — утверждает глава государства.

Президент Украины убежден, что линия фронта может быть началом дипломатии.

Вместо этого Россия снова делает все, чтобы сойти с дипломатии. Как только вопрос дальнобойности для Украины стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии, обратил внимание Зеленский.

По его мнению, это сигнал, что именно вопрос дальнобойности дает, вероятно, незаменимый ключ к миру.

Чем больше украинской дальнобойности — тем больше и российская готовность закончить войну. Сейчас недели, которые это снова подтвердили, сказал Владимир Зеленский.

Дискуссия о ракетах Tomahawk оказалась сильной инвестицией в дипломатию, ведь Россию заставили показать, что это именно та карта, на которую она рассчитывает.

— Будем говорить с европейцами и американцами о дальности. Приоритет – ПВО, безусловно, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский о системах ПВО для Украины

Как рассказал президент, на докладах сегодня были секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Они подробно обсудили, что нужно с каждым партнером сейчас проработать, чтобы получить необходимые системы ПВО и ракеты к ним.

Также продолжается подготовка контракта с американцами о достаточном для Украины количестве систем Patriot на ближайшую перспективу и более длительный срок. Глава государства поручил активизировать это направление.

— Конечно, сегодня с утра много докладов о восстановлении в регионах после российских ударов по нашей энергетике. Особенно сложная ситуация — Черниговская, Сумская, Харьковская области и в прифронтовых общинах, — обратил внимание Зеленский.

По его словам, россияне осуществляют методичную и крупнейшую в мире по масштабу кампанию террора против украинской энергетики и жизни.

Глава государства поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине и не молчит о том, что происходит.

Зеленский об энергетических потребностях Украины

Президент говорил с премьер-министром Испании Педро Санчесом об украинских энергетических потребностях и том, что необходимо для восстановления.

Владимир Зеленский поблагодарил его за готовность помочь.

— Мы договорились о встрече, новых шагах в поддержку нашего государства, украинцев и общей безопасности в Европе. Я благодарю тебя, премьер-министр, еще раз за энергетический пакет, — сказал глава государства.

В то же время Зеленский анонсировал другие встречи и переговоры.

По его словам, Украина будет настаивать, что Россия не должна чувствовать даже процента безнаказанности.

По мнению президента, нужен 19-й пакет санкций от Европейского Союза и достаточная поддержка украинской защиты.

Кроме этого, необходимо принципиальное решение по российским активам — использование активов Москвы для защиты от нее. Украина рассчитывает на результаты, резюмировал Владимир Зеленский.

