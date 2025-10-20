Глава европейской дипломатии Кая Каллас не видит признаков того, что РФ стремится к миру. Именно поэтому ЕС, по ее словам, работает над принятием 19-го пакета санкций против Кремля уже на этой неделе.

Об этом она сказала журналистам в Люксембурге 20 октября.

Каллас о 19-м пакете санкций и агрессии РФ

Кая Каллас подчеркнула, что ЕС введет 19-й пакет санкций, чтобы закрепить постепенный запрет импорта российских энергоносителей.

Сейчас смотрят

Кроме того, более сотни танкеров теневого флота РФ будут добавлены в черные списки, чтобы помешать россиянам перевозить свою нефть в обход ограничений.

– Мы обсуждаем с государствами-членами, как лучше координировать наши действия в отношении теневого флота… Мы также ожидаем на этой неделе принятие 19-го пакета санкций. К сожалению, не сегодня, но у нас также запланирована встреча лидеров ЕС в четверг, – рассказала Каллас.

Она добавила, что видит усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира в Украине.

– Конечно, все эти усилия приветствуются, но мы не видим, чтобы Россия действительно стремилась к миру. Россия понимает силу и ведет переговоры только тогда, когда ее ставят в соответствующую позицию. Сейчас мы этого не видим, – сообщила Каллас.

Встреча Каллас с Сибигой: что обсуждали

По приглашению главы дипломатии ЕС 20 октября на заседании Совета министров иностранных дел (FAC) Европейского Союза в Люксембурге выступил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ключевой темой выступления главы МИД стал путь к справедливому и устойчивому миру и почему его можно достичь исключительно благодаря совместному трансатлантическому давлению на агрессора.

Кроме того, министр рассказал о ситуации в Украине, в частности на поле боя и в тылу, российской эскалации и атаках на энергетику.

Еще стороны обсудили основные потребности Украины в преддверии зимы, оборонное сотрудничество и интеграцию в европейскую инфраструктуру безопасности.

Напомним, Австрия уже перестала блокировать 19-й пакет санкций против РФ, однако Словакия все еще сохраняет свое вето.

Читайте также Каллас: Россия сеет страх в европейцах, чтобы остановить поддержку Украины

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.