Зараз уже фіналізується підготовка до зустрічей із європейськими партнерами. Першочергово очікується хороша та багато в чому абсолютно нова угода, яка стосується українських оборонних спроможностей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 21 жовтня.

Зеленський про угоду щодо оборонних можливостей України

Глава держави зазначив, що йдеться про угоду, яку Україна реалізовуватиме фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави та всіх людей довгостроково.

На його думку, зараз деталі ще зарано називати, адже всі подробиці будуть на тижні.

– Друге – ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії. Я вдячний кожному за підтримку, за принципову позицію – усім країнам і лідерам. Україна знову висловила свою готовність закінчити війну, – наголосив президент.

Як зазначив Зеленський, українська сторона провела зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, під час якої домовилися, що саме так спробують організувати діалог – на лінії, яка є зараз.

– Саме таким був сигнал президента Трампа його команді. Це було й публічно, – стверджує глава держави.

Президент України переконаний, що лінія фронту може бути початком дипломатії.

Натомість Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. Як тільки питання далекобійності для України стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії, звернув увагу Зеленський.

На його думку, це сигнал, що саме питання далекобійності дає, ймовірно, незамінний ключ до миру.

Чим більше української далекобійності – тим більша й російська готовність закінчити війну. Зараз тижні, які це знову підтвердили, сказав Володимир Зеленський.

Дискусія про ракети Tomahawk виявилася сильною інвестицією в дипломатію, адже Росію змусили показати, що це саме та карта, на яку вона зважає.

– Будемо говорити з європейцями та американцями щодо далекобійності. Пріоритет – ППО, безумовно, – наголосив Зеленський.

Зеленський про системи ППО для України

Як розповів президент, на доповідях сьогодні були секретар РНБО Рустем Умєров і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Вони детально обговорили, що треба з кожним партнером зараз пропрацювати, щоб отримати необхідні системи ППО та ракети до них.

Також триває підготовка контракту з американцями щодо достатньої для України кількості систем Patriot на ближчу перспективу та більш тривало. Глава держави доручив активізувати цей напрям.

– Звісно, сьогодні від ранку багато дуже доповідей щодо відновлення в регіонах після російських ударів по нашій енергетиці. Особливо складна ситуація – Чернігівщина, Сумщина, Харківщина та у прифронтових громадах, – звернув увагу Зеленський.

За його словами, росіяни здійснюють методичну та найбільшу у світі за масштабом кампанію терору проти української енергетики та життя.

Глава держави подякував усім у світі, хто допомагає Україні та не мовчить про те, що відбувається.

Зеленський про енергетичні потреби України

Президент говорив із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом про українські енергетичні потреби та те, що треба для відновлення.

Володимир Зеленський подякував йому за готовність допомогти.

– Ми домовились про зустріч, нові кроки на підтримку нашої держави, українців і спільної безпеки у Європі. Я дякую тобі, прем’єр-міністре, ще раз за енергетичний пакет, – сказав глава держави.

Водночас Зеленський анонсував інші зустрічі та перемовини.

За його словами, Україна наполягатиме, що Росія не повинна відчувати навіть відсотка безкарності.

На думку президента, потрібні 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу та достатня підтримка українського захисту.

Крім цього, необхідно принципове рішення щодо російських активів – використання активів Москви заради захисту від неї. Україна розраховує на результати, резюмував Володимир Зеленський.

