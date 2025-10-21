Изменения в бюджет-2025 в целом принял бюджетный комитет Верховной Рады, увеличив расходы на оборону еще на 325 млрд грн.

Комитет поддержал изменения в бюджет-2025

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что законопроект №14103 предлагает увеличить расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн. Ранее сообщалось, что эта сумма составит 317 млрд грн.

Из них:

210,9 млрд грн – ВСУ;

99,1 млрд грн – производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;

8,1 млрд грн – Национальной гвардии;

4,3 млрд грн – для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи;

1,3 млрд грн – для СБУ;

918 млн грн – Государственной специальной службе транспорта;

83 млн грн – Государственной пограничной службе;

28,8 млн грн – для ГУР МО;

8 млн грн – для СВР.

Отмечается, что покрыть эту сумму планируют из нескольких источников:

294,3 млрд грн — международная помощь (это 6 млрд евро “безвозвратной ссуды” ERA loans, из европейской доли. Возвращать эти деньги Украине не нужно, и проценты за пользование деньгами не начисляются);

10,4 млрд грн – сокращение невоенных расходов и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.

20 млрд грн — ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного обеспечения военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расхода на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги от доходов физических лиц).

В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что впервые средства от замороженных активов РФ пойдут на Силы обороны.

– Всего направят 325 млрд грн, из них 292 млрд (6 млрд евро) – это доход от замороженных российских активов, которые нам передадут раньше, чем планировали, и разрешат использовать на военные нужды, – пишет Гончаренко.

Отмечается, что рассмотрение этих изменений в бюджет-2025 ожидается в Верховной Раде сегодня, 21 октября.

