Зміни до бюджету-2025 у цілому ухвалив бюджетний комітет Верховної Ради, збільшивши видатки на оборону ще на 325 млрд грн.

Комітет підтримав зміни до бюджету-2025

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що законопроект №14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн. Раніше повідомлялось, що ця сума буде 317 млрд грн.

З них:

Зараз дивляться

210,9 млрд грн – ЗСУ;

99,1 млрд грн – виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;

8,1 млрд грн – Національній гвардії;

4,3 млрд грн – для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;

1,3 млрд грн – для СБУ;

918 млн грн – Державній спеціальній службі транспорту;

83 млн грн – Державній прикордонній службі;

28,8 млн грн – для ГУР МО;

8 млн грн – для СЗР.

Зазначається, що покрити цю суму планується з кількох джерел:

294,3 млрд грн – міжнародна допомога (це 6 млрд євро “безповоротної позики” ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно, і відсотки за користування грошима не нараховуються);

10,4 млрд грн – скорочення невійськових витрат і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.

20 млрд грн – очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізичних осіб).

Водночас нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що вперше гроші від заморожених активів РФ підуть на Сили оборони.

– Всього направлять 325 млрд грн, з них 292 млрд (6 млрд євро) – це дохід від заморожених російських активів, які нам передадуть раніше, ніж планували, і дозволять використати на військові потреби, – пише Гончаренко.

Зазначається, що розгляд цих змін до бюджету-2025 очікується у Верховній Раді сьогодні, 21 жовтня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.