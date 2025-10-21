Силы обороны отразили очередной штурм позиций ВСУ российскими оккупантами на Ореховском направлении в понедельник, 20 октября. При этом враг понес значительные потери.

Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины в социальных сетях.

Силы обороны отразили штурм россиян: детали

20 октября 2025 года около 14:00 российские войска осуществили провальный штурм позиций ВСУ на Ореховском направлении. Наступление осуществлялось сразу по двум направлениям: на село Малая Токмачка силами подразделений 71 МСП, 42 МСД (до двух рот с бронетехникой) и на Новоандреевку подразделениями 503 МСП, 19 МСД

В целом в зоне ответственности 65-й отдельной механизированной бригады Великий Луг аэроразведка зафиксировала движение 11 боевых бронированных машин (ББМ), одного танка, десяти мотоциклов и до 120 пеших оккупантов.

В результате слаженного взаимодействия дронов, артиллерии и пехоты украинские защитники полностью уничтожили или вывели из строя значительную часть вражеской техники.

Малая Токмачка на карте

На Новоандреевском направлении было уничтожено шесть ББМ и восемь мотоциклов, еще пять ББМ и один танк повреждены. Общие потери техники оккупантов на стыке 65-й и 118-й бригад превысили 25 единиц, в основном благодаря работе пилотов ударных дронов.

Также вражеский десант не смог добраться до позиций ВСУ. В Силах обороны сообщили, что в 65-й бригаде потерь среди личного состава нет и ни одна позиция не потеряна.

