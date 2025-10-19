Российская армия накапливает силы и строит фортификации в районе Серебрянского леса на административной границе между Донецкой и Луганской областями. Таким образом, агрессоры готовят штурм поселка Ямполь в Лиманской общине.

Об этом в эфире Суспільного сказал спикер 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

Как РФ готовит штурм Ямполя

Генштаб ВСУ сообщает, что войска РФ атаковали украинских защитников на Славянском направлении фронта восемь раз за прошедшие сутки.

По словам Дмитрия Запорожца, в зоне ответственности 11 армейского корпуса в этом месяце количество боев уменьшилось до 10 в сутки, тогда как в прошлом месяце эта цифра была в два раза больше.

В то же время потери армии РФ выросли с 93 до 98 оккупантов убитыми и ранеными за сутки.

По информации Генштаба, агрессоры накапливают пехоту в Серебрянском лесу и планируют штурмовать Ямполь большими силами.

Однако предыдущая «волнообразная» тактика атак оккупантов группами по два-три человека не сработала, поэтому они хотят сделать нападения более массовыми.

– Сейчас речь о применении техники в этом направлении не идет, ведь там есть водные преграды, которые мы контролируем, – отметил Запорожец.

Он добавил, что Силы обороны контролируют переправы и уничтожают технику армии РФ дронами.

Изредка оккупантам удается пробиться через украинские позиции на мотоциклах.

– Противник через кладки или искусственно построенные переправы перетащил свои мотоциклы, «залетел» в Ямполь, какую-то часть населенного пункта преодолел, но был уничтожен и не смог закрепиться, потому что на этом направлении у нас активно работают операторы дронов, – рассказал спикер.

Напомним, в начале октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что на Лиманском направлении обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована, идет зачистка ДРГ.

