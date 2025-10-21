Сили оборони відбили черговий штурм позицій ЗСУ російськими окупантами на Оріхівському напрямку у понеділок, 20 жовтня. При цьому ворог зазнав значних втрат.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України у соціальних мережах.

Сили оборони відбили штурм росіян: деталі

20 жовтня 2025 року близько 14:00 російські війська здійснили провальний штурм позицій ЗСУ на Оріхівському напрямку. Наступ здійснювався одразу на двох напрямках: на село Мала Токмачка силами підрозділів 71 МСП, 42 МСД (до двох рот із бронетехнікою) та на Новоандріївку підрозділами 503 МСП, 19 МСД

Зараз дивляться

​Загалом у смузі відповідальності 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин (ББМ), одного танка, десяти мотоциклів та до 120 піших окупантів.

Внаслідок злагодженої взаємодії дронів, артилерії та піхоти українські захисники повністю знищили або вивели з ладу значну частину ворожої техніки.

Мала Токмачка на карті

На Новоандріївському напрямку було знищено шість ББМ та вісім мотоциклів, ще 5 ББМ та один танк пошкоджено. Загальні втрати техніки окупантів на стику 65-ї та 118-ї бригад перевищили 25 одиниць, здебільшого завдяки роботі пілотів ударних дронів.

Також ворожий десант не зміг дістатися позицій ЗСУ. У Силах оборони повідомили, що у 65-й бригаді втрат серед особового складу немає та жодної позиції не втрачено.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.