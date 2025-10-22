Цены на электроэнергию для населения останутся без изменений этой зимой.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Цены на электроэнергию для населения останутся без изменений

По словам Свириденко, правительство приняло решение продлить действие программы специальных обязательств (ПСО) на электроэнергию до 30 апреля 2026 года, согласно которому во время отопительного сезона украинцы, как и раньше, будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч.

Для домохозяйств, которые пользуются электроотоплением, сохраняется пониженный тариф:

за потребление до 2000 кВт⋅ч в месяц — 2,64 грн за кВт⋅ч,

за объемы сверх лимита — 4,32 грн за кВт⋅ч.

Как отметила Свириденко, такое решение является частью комплексной государственной программы поддержки украинцев в зимний период, цель которой — уменьшить финансовую нагрузку на семьи в условиях высоких расходов на отопление.

Ранее компания сообщала, что с 16:00 22 октября во всех регионах, где ранее были аварийные отключения, вводятся почасовые графики отключений для восстановления электроснабжения. Объем составлял до трех очередей одновременно.

Время и продолжительность отключений можно узнать на сайтах облэнерго в вашем регионе. Кроме того, с 16:00 до 22:00 22 октября действовали ограничения мощности для промышленных потребителей.

