Кабінет міністрів України виділив понад 700 млн грн на ремонт доріг у Сумській, Харківській і Полтавської областях.

Про виділення додаткових коштів на ремонт доріг повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Виділення коштів на ремонт доріг

– Понад 700 млн грн спрямовуємо на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області, – наголосила премʼєр-міністр.

За її словами, це ключові логістичні маршрути, якими пересувається українська військова техніка, доставляється гуманітарна допомога та здійснюється евакуація населення.

Премʼєр-міністр пояснила, що бачила під час поїздок прифронтовими регіонами роботу бізнесу. Вона наголосила, що люди тримаються, а громади відновлюються, попри постійні російські удари.

На думку Свириденко, з цієї причини безперебійна логістика життєво важлива у прифронтових регіонах України.

Нещодавно прем’єр-міністр повідомила про ціни на електроенергію, які залишаться незмінними для населення протягом цієї зими.

