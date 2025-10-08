В Украине фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года.

Цена на газ для населения в Украине до 31 марта 2026 года

Правительство приняло решение продолжить возложение специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, поэтому цены на газ до 31 марта 2026 года останутся без изменений:

для населения – 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);

для бюджетных учреждений – 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, это позволит сберечь стабильные тарифы для людей в течение всего отопительного сезона.

— Работаем над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой, имеет новые вызовы, учитывая усиление российских атак на энергетику. Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и ожидаемые тарифы, – написала она в Telegram.

Кроме того, во время заседания правительства был поддержан проект постановления о государственном контроле в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Какая цена на газ для населения сейчас

Тариф на газ в Украине для клиентов Нафтогаза за кубометр составляет 7,96 грн (с НДС). У других газоснабжающих компаний стоимость кубометра газа для населения колебается от 7,79 до 9,99 грн.

Однако месячные ценники могут ежемесячно меняться, поскольку на них влияют рыночные тенденции. Соответственно рыночная (месячная) цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

Розничные цены на природный газ для населения составляют:

К слову, ранее Факты ICTV писали, грозит ли Украине отключение газа зимой 2025-2026 годов.

