Цены на газ для населения не изменятся до 31 марта 2026 года — Свириденко
В Украине фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года.
Цена на газ для населения в Украине до 31 марта 2026 года
Правительство приняло решение продолжить возложение специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, поэтому цены на газ до 31 марта 2026 года останутся без изменений:
- для населения – 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);
- для бюджетных учреждений – 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).
Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, это позволит сберечь стабильные тарифы для людей в течение всего отопительного сезона.
— Работаем над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой, имеет новые вызовы, учитывая усиление российских атак на энергетику. Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и ожидаемые тарифы, – написала она в Telegram.
Кроме того, во время заседания правительства был поддержан проект постановления о государственном контроле в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.
Какая цена на газ для населения сейчас
Тариф на газ в Украине для клиентов Нафтогаза за кубометр составляет 7,96 грн (с НДС). У других газоснабжающих компаний стоимость кубометра газа для населения колебается от 7,79 до 9,99 грн.
Однако месячные ценники могут ежемесячно меняться, поскольку на них влияют рыночные тенденции. Соответственно рыночная (месячная) цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.
Розничные цены на природный газ для населения составляют:
- ООО ГК НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ — годовой тариф составляет 7,96 грн;
- ООО ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУП — годовой тариф составляет 7,799 грн;
- ООО ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ — годовой тариф составляет 7,96 грн;
- ООО ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД — годовой тариф составляет 7,98 грн;
- ООО ГАЛНАФТОГАЗ ЧП ОККО КОНТРАКТ — годовой тариф составляет 7,99 грн;
- ООО ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ — годовой тариф составляет 8,20 грн;
- ООО КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (YASNO) — годовой тариф составляет 8,46 грн;
- ООО ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (YASNO) — годовой тариф составляет 8,46 грн;
- ООО РИТЕЙЛ СЕРВИС ТМ СвітлоГаз — годовой тариф составляет 9,99 грн.
