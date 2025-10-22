Украина заменит Ми-24 и Ми-8 американскими вертолетами Viper и Venom
Украина начала официально закупать ударные вертолеты Bell AH-1Z Viper и транспортные UH-1Y Venom.
Об этом пишет украинское издание Defense Express.
Украина закупает вертолеты AH-1Z Viper
Как утверждает издание, работа над закупкой ударных и транспортных вертолетов для ВСУ вместо Ми-24 и Ми-8 наконец началась, и речь идет о вертолетах компании Bell.
– Для ВСУ планируется закупить вертолеты от американской компании Bell, а именно: ударные AH-1Z Viper и транспортные UH-1Y Venom. И этот процесс уже начался с подписания письма о намерениях между украинским правительством и самой Bell, – говорится в сообщении.
Сообщается, что соглашение предусматривает «оценку подходов к промышленному сотрудничеству», а также «сотрудничество Bell с правительством США» с целью организации продажи через программу Foreign Military Sale (FMS).
Издание указывает, что это соглашение не между правительством Украины и производителем оружия, а между правительствами, то есть украинское правительство должно заключить соглашение с американским, а уже тот закажет у Bell вертолеты.
Что известно об AH-1Z Viper и UH-1Y Venom
AH-1Z Viper и UH-1Y Venom – это глубокие и последние модернизации вертолетов AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois.
Издание пишет, что сейчас обе машины находятся на вооружении корпуса морской пехоты США и поставляются на экспорт. Среди последних покупателей – Чехия, которая в 2019 году заказала четыре Viper и восемь Venom на общую сумму $622 млн на тот момент.
Ранее сообщалось, что Bell Helicopter планирует инвестировать и работать в Украине.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в июле анонсировал “этап технических консультаций и оценок” и заявлял, что этот амбициозный проект может стать новым этапом в развитии оборонно-промышленного партнерства Украины и США.