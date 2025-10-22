Україна почала офіційно закуповувати ударні вертольоти Bell AH-1Z Viper та транспортні UH-1Y Venom.

Про це пише українське видання Defense Express.

Україна закуповує вертольоти AH-1Z Viper

Як стверджує видання, робота над закупівлею ударних та транспортних вертольотів для ЗСУ замість Мі-24 та Мі-8 нарешті розпочалась і йдеться про вертольоти компанії Bell.

– Для ЗСУ планується закупити вертольоти від американської компанії Bell, а саме: ударні AH-1Z Viper та транспортні UH-1Y Venom. І цей процес вже розпочався з підписання листа про наміри між українським урядом та самим Bell, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що угода передбачає “оцінку підходів до промислового співробітництва”, а також “співробітництва Bell з урядом США” з метою організації продажу через програму Foreign Military Sale (FMS).

Видання вказує, що це угода не між урядом України та виробником зброї, а між урядами, тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти.

Що відомо про AH-1Z Viper та UH-1Y Venom

AH-1Z Viper та UH-1Y Venom – це глибокі та останні модернізації вертольотів AH-1 Cobra та UH-1 Iroquois.

Видання пише, що зараз обидві машини є на озброєнні корпусу морської піхоти США та постачаються на експорт. Серед останніх покупців – Чехія, яка у 2019 році замовила чотири Viper та вісім Venom загалом за $622 млн на той час.

Раніше повідомлялося, що Bell Helicopter планує інвестувати та працювати в Україні.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у липні анонсував “етап технічних консультацій та оцінок” та заявляв, що цей амбітний проєкт може стати новим етапом у розвитку оборонно-промислового партнерства України та США.

