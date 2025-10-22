Завтра, 23 октября, в большинстве регионов Украины с 07:00 до 23:00 будут применены графики отключения света.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Отключение света 23 октября: что известно

Для бытовых пользователей будут действовать графики почасовых отключений света объемом до трех очередей одновременно.

Для промышленных предприятий вводятся графики ограничения мощности.

В случае изменения ситуации Укрэнерго сообщит дополнительно и призывает потребителей экономно использовать электроэнергию.

Ранее компания сообщала, что с 16:00 22 октября в регионах, где ранее происходили аварийные отключения, начали действовать почасовые графики для восстановления электроснабжения, объем которых составлял до трех очередей одновременно.

Время и продолжительность отключений можно проверять на сайтах облэнерго в вашем регионе. Кроме того, с 16:00 до 22:00 действовали ограничения мощности для промышленных потребителей.

Введение графиков отключений связано с повреждением энергообъектов в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 22 октября.

Энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов, однако для стабилизации системы необходимо контролировать потребление электроэнергии.

