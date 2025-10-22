Відключення світла 23 жовтня діятимуть у більшості областей України – Укренерго
Завтра, 23 жовтня, у більшості регіонів України з 07:00 до 23:00 будуть застосовані графіки відключення світла.
Про це повідомляє НЕК Укренерго.
Відключення світла 23 жовтня: що відомо
Для побутових користувачів діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом до трьох черг одночасно.
Для промислових підприємств запроваджуються графіки обмеження потужності.
У разі змін ситуації Укренерго повідомить додатково та закликає споживачів економно використовувати електроенергію.
Раніше компанія повідомляла, що з 16:00 22 жовтня у регіонах, де раніше відбувалися аварійні відключення, почали діяти погодинні графіки для відновлення електропостачання, обсяг яких складав до трьох черг одночасно.
Час та тривалість відключень можна перевіряти на сайтах обленерго у вашому регіоні. Крім того, з 16:00 до 22:00 діяли обмеження потужності для промислових споживачів.
Запровадження графіків відключень пов’язане з пошкодженням енергооб’єктів внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки в ніч на 22 жовтня.
Енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, проте для стабілізації системи необхідно контролювати споживання електроенергії.