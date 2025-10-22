Завтра, 23 жовтня, у більшості регіонів України з 07:00 до 23:00 будуть застосовані графіки відключення світла.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Відключення світла 23 жовтня: що відомо

Для побутових користувачів діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом до трьох черг одночасно.

Зараз дивляться

Для промислових підприємств запроваджуються графіки обмеження потужності.

У разі змін ситуації Укренерго повідомить додатково та закликає споживачів економно використовувати електроенергію.

Раніше компанія повідомляла, що з 16:00 22 жовтня у регіонах, де раніше відбувалися аварійні відключення, почали діяти погодинні графіки для відновлення електропостачання, обсяг яких складав до трьох черг одночасно.

Час та тривалість відключень можна перевіряти на сайтах обленерго у вашому регіоні. Крім того, з 16:00 до 22:00 діяли обмеження потужності для промислових споживачів.

Запровадження графіків відключень пов’язане з пошкодженням енергооб’єктів внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки в ніч на 22 жовтня.

Енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, проте для стабілізації системи необхідно контролювати споживання електроенергії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.