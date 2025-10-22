В четверг, 23 октября, лидеры Европейского Союза на саммите должны дать «зеленый свет» 19-му пакету санкций против России после того, как Словакия согласилась снять свои возражения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Что будет включать 19-й пакет санкций против России

Новый пакет санкций призван еще больше сократить доходы Москвы от энергетического сектора и усилить давление на Владимира Путина с целью заставить его сесть за стол переговоров.

Среди ключевых положений — запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с января 2027 года, то есть на год раньше, чем планировалось ранее.

Также ограничения коснутся ряда российских банков, кредиторов в Центральной Азии и нескольких криптобирж.

Новые ограничения также предусматривают торговые санкции против китайских и индийских компаний, которые помогают России обходить уже действующие запреты.

Пакет включает запрет на экспорт товаров на сумму более €40 млрд, которые могут использоваться в военно-промышленном комплексе РФ, в частности минералов, керамики и резины.

Кроме того, в черный список будет внесено более 100 дополнительных нефтяных танкеров, способствующих нелегальной торговле российскими энергоресурсами. Общее количество судов в списке достигнет около 550.

— Я уверен, что мы достигнем договоренностей. Крайне важно, чтобы Европейский Союз продолжал использовать свои рычаги влияния против России — нашу силу и ресурсы — чтобы помочь народу Украины, — заявил министр европейских дел Ирландии Томас Бирн.

Принятие санкций затянулось на несколько недель из-за позиции Австрии, Венгрии и Словакии.

Австрия настаивала, чтобы в рамках пакета были разблокированы активы, связанные с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы частично компенсировать потери Raiffeisen Bank International AG, который уплатил штрафы в России.

В конце концов, Вена отказалась от требований, получив незначительную поддержку партнеров.

— Мы демонстрируем солидарность. Европе нужно говорить одним голосом — это наша цель, — сказал журналистам в Брюсселе государственный секретарь Министерства европейских и международных дел Австрии Йозеф Шеллхорн.

Венгрия также объявила, что снимает свои оговорки.

— Мы не накладываем вето на пакет, потому что понимаем, что наши ключевые национальные интересы не затрагиваются. Но санкции не показали ожидаемой эффективности, — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Словакия также подтвердила готовность снять свое вето при условии, что в выводах саммита будет пункт о решении проблемы высоких цен на энергоносители в ЕС.

