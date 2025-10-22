У четвер, 23 жовтня, лідери Європейського Союзу на саміті мають дати “зелене світло” 19-му пакету санкцій проти Росії після того, як Словаччина погодилась зняти свої заперечення.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Що включатиме 19 пакет санкцій проти Росії

Новий пакет санкцій покликаний ще більше скоротити прибутки Москви від енергетичного сектору та посилити тиск на Володимира Путіна з метою змусити його сісти за стіл переговорів.

Серед ключових положень — заборона імпорту російського зрідженого природного газу (ЗПГ) із січня 2027 року, тобто на рік раніше, ніж планувалося раніше.

Також обмеження торкнуться низки російських банків, кредиторів у Центральній Азії та кількох криптобірж.

Нові обмеження також передбачають торговельні санкції проти китайських та індійських компаній, які допомагають Росії обходити вже чинні заборони.

Пакет включає заборону експорту товарів на суму понад €40 млрд, які можуть використовуватись у військово-промисловому комплексі РФ, зокрема мінералів, кераміки та гуми.

Крім того, до чорного списку буде внесено понад 100 додаткових нафтових танкерів, що сприяють нелегальній торгівлі російськими енергоресурсами. Загальна кількість суден у списку сягне близько 550.

— Я впевнений, що ми досягнемо домовленостей. Вкрай важливо, щоб Європейський Союз продовжував використовувати свої важелі впливу проти Росії — нашу силу та ресурси — аби допомогти народу України, — заявив міністр європейських справ Ірландії Томас Бірн.

Ухвалення санкцій затягнулося на кілька тижнів через позицію Австрії, Угорщини та Словаччини.

Австрія наполягала, щоб у межах пакету було розблоковано активи, пов’язані з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою, аби частково компенсувати втрати Raiffeisen Bank International AG, який сплатив штрафи у Росії.

Зрештою, Відень відмовився від вимог, отримавши незначну підтримку партнерів.

— Ми демонструємо солідарність. Європі потрібно говорити одним голосом — це наша мета, — сказав журналістам у Брюсселі державний секретар Міністерства європейських та міжнародних справ Австрії Йозеф Шеллхорн.

Угорщина також оголосила, що знімає свої застереження.

— Ми не накладаємо вето на пакет, бо розуміємо, що наші ключові національні інтереси не зачіпаються. Але санкції не показали очікуваної ефективності, — заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Словаччина у також підтвердила готовність зняти своє вето за умови, що у висновках саміту буде пункт про розв’язання проблеми високих цін на енергоносії в ЄС.

