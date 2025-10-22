ВСУ освободили Кучеров Яр в Донецкой области: более 50 оккупантов взяты в плен
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Кучеров Яр в Донецкой области.
Военные взяли в плен более 50 оккупантов и установили в освобожденном поселке украинский флаг. Об этом сообщило Командование ДШВ ВСУ, опубликовав соответствующее видео.
— Подразделения десантно-штурмовых войск, в частности 132-й отдельный разведывательный батальон ДШВ, освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении, — говорится в сообщении.
Во время операции украинские защитники взяли в плен более 50 человек противника, существенно пополнив обменный фонд для нашего государства.
Также военные установили в Кучеровом Яру сине-желтый флаг, подчеркнув, что это “символ возвращения жизни, свободы и силы духа”.
— Шаг за шагом Украина возвращает свое, — добавили в Десантно-штурмовых войсках.
Накануне в ВСУ опровергли фейк о продвижении российских войск в направлении Константиновки Донецкой области. По словам военных, враг пытается лишь выдать желаемое за действительное и создать иллюзию “успехов”.
Фото: ДШВ ВСУ