Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Кучеров Яр в Донецкой области.

Военные взяли в плен более 50 оккупантов и установили в освобожденном поселке украинский флаг. Об этом сообщило Командование ДШВ ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

Военные освободили Кучеров Яр в Донецкой области

— Подразделения десантно-штурмовых войск, в частности 132-й отдельный разведывательный батальон ДШВ, освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

Во время операции украинские защитники взяли в плен более 50 человек противника, существенно пополнив обменный фонд для нашего государства.

Также военные установили в Кучеровом Яру сине-желтый флаг, подчеркнув, что это “символ возвращения жизни, свободы и силы духа”.

— Шаг за шагом Украина возвращает свое, — добавили в Десантно-штурмовых войсках.

Накануне в ВСУ опровергли фейк о продвижении российских войск в направлении Константиновки Донецкой области. По словам военных, враг пытается лишь выдать желаемое за действительное и создать иллюзию “успехов”.

Фото: ДШВ ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.