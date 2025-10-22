Десантно-штурмові війська Збройних сил України звільнили населений пункт Кучерів Яр у Донецькій області.

Військові взяли у полон понад 50 окупантів та встановили у звільненому селищі український прапор. Про це повідомило Командування ДШВ ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

Військові звільнили Кучерів Яр на Донеччині

– Підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку, – йдеться у повідомленні.

Під час операції українські захисники взяли у полон понад 50 осіб противника, суттєво поповнивши обмінний фонд для нашої держави.

Також військові встановили у Кучеровому Ярі синьо-жовтий прапор, наголосивши, що це “символ повернення життя, свободи і сили духу”.

– Крок за кроком Україна повертає своє, – додали у Десантно-штурмових військах.

Напередодні у ЗСУ спростували фейк про просування російських військ у напрямку Костянтинівки Донецької області. За словами військових, ворог намагається лише видати бажане за дійсне та створити ілюзію “успіхів”.

Фото: ДШВ ЗСУ

