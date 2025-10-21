В ВСУ опровергли фейк о продвижении врага в направлении Константиновки
Информация о якобы продвижении российских войск в направлении Константиновки в Донецкой области не соответствует действительности.
Об этом сообщила Группировка войск Восток на странице в Facebook.
Россияне не продвинулись в направлении Константиновки
— В последнее время в сети интернет участились сообщения о якобы “быстром продвижении” врага или “захвате” им населенных пунктов в Донецкой области. Так, некоторые интернет-СМИ распространяют ложную информацию о продвижении сил противника в направлении Константиновки. Это — очередная попытка врага выдать желаемое за действительное и создать иллюзию “успехов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи в этом районе.
Граждан призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Напомним, в начале октября украинские пограничники отразили штурм Константиновки в Донецкой области.
Российские войска пытались прорвать оборону города, используя танки, боевые машины пехоты и десант.
Украинские операторы дронов из подразделения Феникс своевременно обнаружили опасность и уничтожили все вражеские цели, не позволив оккупантам продвинуться вперед.
Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия активно перебрасывает свои подразделения в Донецкую область, готовясь к осеннему наступлению.
По данным аналитиков, россияне стремятся окружить и захватить часть региона, в частности Доброполье, Покровск и Константиновку.