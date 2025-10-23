Президент Владимир Зеленский считает 19-й пакет санкций Евросоюза и ограничения США против нефтяных компаний РФ хорошим сигналом для других стран присоединиться к давлению на Россию.

Об этом украинский лидер сказал перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе 23 октября.

Санкции против России: заявление Зеленского о давлении на Кремль

Владимир Зеленский отметил, что 19-й пакет санкций ЕС, как и американские ограничения, очень важен, однако в центре любого давления на Кремль должен быть также теневой флот РФ.

– Вы знаете, что не только энергетика, нам нужно, чтобы в центре был теневой флот, и мы будем продолжать, пока Путин не остановит эту войну, – подчеркнул президент.

Он выразил благодарность президенту Евросовета Антониу Коште за приглашение на заседание, а также за решение по 19-му пакету санкций.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на то, что Кремль не демонстрирует желания прекратить войну и продолжает атаки на Украину, в частности на детские сады, школы и просто гражданских людей.

– Это означает, что мы должны не только защищаться, но и вместе с Европой, США давить на Путина, чтобы он остановил эту войну. Давление – пакеты санкций, противовоздушная оборона, оружие большой дальности и, конечно, финансовая поддержка, о чем мы сегодня вместе поговорим, – рассказал президент.

Позже президент опубликовал на своем канале в Telegram заявление с благодарностью ЕС и всем государствам-членам за принятие сильного 19-го санкционного пакета.

– Под ограничения попали именно те вещи, которые помогают Москве продолжать эту войну: нефтегазовый сектор, теневой флот, оборонно-промышленный комплекс. Впервые применены санкции против криптоплатформ и криптовалютных схем, которые Россия использует для обхода ограничений, – перечислил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что особенно важно то, что ЕС, Великобритания и США действуют синхронно, что поможет усилить давление на РФ и приблизить необходимый мир.

Зеленский анонсировал, что об усилении санкционного давления будут говорить партнеры в Брюсселе на саммите 23 октября.

Напомним, президент США Дональд Трамп надеется, что новые масштабные санкции против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл заставят российского диктатора Владимира Путина вести себя более разумно и будут способствовать прекращению войны в Украине.

