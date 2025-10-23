Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив українського лідера Володимира Зеленського, що країни Європейського Союзу залишаються непохитними у підтримці України.

Про це очільник Євроради повідомив у Брюсселі перед початком засідання Європейської ради.

Кошта про підтримку України

— На жаль, попри великі очікування, пов’язані з ініціативами президента Трампа, вони не знаходять відгуку у президента Путіна. Росія продовжує атакувати цивільне населення та об’єкти, тож ми повинні далі підтримувати вашу боротьбу за справедливий і тривалий мир, — заявив Кошта.

За його словами, ЄС планує ухвалити політичне рішення щодо надання репараційної позики, основою якої стануть заморожені російські активи.

Ці кошти мають забезпечити фінансові потреби України у 2026–2027 роках.

— Сьогодні ми також ухвалимо політичне рішення щодо фінансування потреб України у 2026–2027 роках, включно з військовими закупівлями. Це — потужний сигнал Росії, — наголосив Кошта.

Також президент Євроради нагадав, що Європейський Союз неодноразово заявляв свою готовність підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

— Тепер це має конкретне втілення. Ми ухвалюємо рішення, яке гарантує ваші фінансові потреби на наступні два роки. Вітаємо вас у вашому європейському домі, — наголосив він.

За словами Кошти, технічні деталі ще опрацьовуються Європейською комісією, але головне — політична єдність та чітке послання Кремлю.

— Ми не втомилися. Ми й надалі підтримуватимемо Україну дипломатично, політично, військово та фінансово. Це має зрозуміти Росія, — зазначив він.

Кошта зауважив, що Росія повинна припинити вбивства цивільних і знищення об’єктів інфраструктури й заявив, що “настав час зупинити війну”.

Крім того, президент Європейської ради зазначив, що Європа продовжить одночасно підтримувати дипломатичні ініціативи та посилювати допомогу Україні всіма доступними засобами.

