В соответствии с сообщением Укрэнерго, 23 октября с 7:00 до 23:00 по всей стране, в частности в столице, вводятся стабилизационные отключения электроэнергии.

Специалисты призывают жителей рационально потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосеть и избежать аварийных ситуаций.

Какой будет действовать график отключения света в Киеве и когда не будет электроэнергии в области, читайте в нашем материале.

ДТЭК: график отключений в Киевской области и Киеве

По сообщению ДТЭК Киевские электросети, сегодня будут действовать стабилизационные графики отключения света в Киеве и области. Отключения электроэнергии в столице будут происходить во всех шести очередях, поэтому некоторые потребители останутся без света до 11 часов в сутки. О том, как узнать свою очередь, читайте тут.

Самые жесткие графики отключений в Киевской области запланированы для потребителей 5.1, 5.2 и 6.1 очередей.

Графики отключения электроэнергии в Киеве на 23 октября в разных очередях:

1.1: 10:00 – 17:00

1.2: 10:00 – 17:00

2.1: 10:00 – 17:00

2.2: 19:30 – 23:00

3.1: 13:30 – 20:30

3.2: 13:30 – 20:30

4.1: 16:00 – 20:30

4.1: 16:00 – 20:30

5.1: 7:00 – 14:00 и 19:30 – 23:00

5.2: 7:00 – 14:00 и 19:30 – 23:00

6.1: 7:00 – 11:00 и 19:30 – 23:00

6.2: 7:00 – 11:00 и 16:00 – 22:00

Графики отключения электроэнергии в Киевской области на 23 октября в разных очередях:

1.1: 09:00 — 17:00 и 19:30 — 22:30

1.2: 09:00 — 17:00 и 19:30 — 23:00

2.1: 09:00 — 13:30 и 19:30 — 23:00

2.2: 09:00 — 13:30 и 19:30 — 23:00

3.1: 12:30 — 17:00

3.2: 12:30 — 17:00

4.1: 09:00 — 10:00 и 12:30 — 20:30

4.2: 09:00 — 10:00 и 12:30 — 20:30

5.1: 07:00 — 10:00 и 16:00 — 22:00

5.2: 07:00 — 10:00 и 16:00 — 22:00

6.1: 07:00 — 13:30 и 16:00 — 20:30

6.2: 07:00 — 13:30 и 16:00 — 20:30

Потребителям рекомендуют заранее зарядить необходимые устройства, позаботиться об альтернативных источниках освещения и уменьшить использование мощных электроприборов в пиковые часы.

