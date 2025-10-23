График отключения света в Киеве и области — когда не будет электричества 23 октября
В соответствии с сообщением Укрэнерго, 23 октября с 7:00 до 23:00 по всей стране, в частности в столице, вводятся стабилизационные отключения электроэнергии.
Специалисты призывают жителей рационально потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосеть и избежать аварийных ситуаций.
Какой будет действовать график отключения света в Киеве и когда не будет электроэнергии в области, читайте в нашем материале.
ДТЭК: график отключений в Киевской области и Киеве
По сообщению ДТЭК Киевские электросети, сегодня будут действовать стабилизационные графики отключения света в Киеве и области. Отключения электроэнергии в столице будут происходить во всех шести очередях, поэтому некоторые потребители останутся без света до 11 часов в сутки. О том, как узнать свою очередь, читайте тут.
Самые жесткие графики отключений в Киевской области запланированы для потребителей 5.1, 5.2 и 6.1 очередей.
Графики отключения электроэнергии в Киеве на 23 октября в разных очередях:
- 1.1: 10:00 – 17:00
- 1.2: 10:00 – 17:00
- 2.1: 10:00 – 17:00
- 2.2: 19:30 – 23:00
- 3.1: 13:30 – 20:30
- 3.2: 13:30 – 20:30
- 4.1: 16:00 – 20:30
- 5.1: 7:00 – 14:00 и 19:30 – 23:00
- 5.2: 7:00 – 14:00 и 19:30 – 23:00
- 6.1: 7:00 – 11:00 и 19:30 – 23:00
- 6.2: 7:00 – 11:00 и 16:00 – 22:00
Графики отключения электроэнергии в Киевской области на 23 октября в разных очередях:
- 1.1: 09:00 — 17:00 и 19:30 — 22:30
- 1.2: 09:00 — 17:00 и 19:30 — 23:00
- 2.1: 09:00 — 13:30 и 19:30 — 23:00
- 2.2: 09:00 — 13:30 и 19:30 — 23:00
- 3.1: 12:30 — 17:00
- 3.2: 12:30 — 17:00
- 4.1: 09:00 — 10:00 и 12:30 — 20:30
- 4.2: 09:00 — 10:00 и 12:30 — 20:30
- 5.1: 07:00 — 10:00 и 16:00 — 22:00
- 5.2: 07:00 — 10:00 и 16:00 — 22:00
- 6.1: 07:00 — 13:30 и 16:00 — 20:30
- 6.2: 07:00 — 13:30 и 16:00 — 20:30
Потребителям рекомендуют заранее зарядить необходимые устройства, позаботиться об альтернативных источниках освещения и уменьшить использование мощных электроприборов в пиковые часы.