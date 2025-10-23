Відповідно до повідомлень Укренерго, 23 жовтня з 7:00 до 23:00 по всій країні, зокрема у столиці, запроваджуються стабілізаційні відключення електроенергії.

Фахівці закликають мешканців раціонально споживати електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережу та уникнути аварійних ситуацій.

Який діятиме графік відключення світла у Києві та коли не буде електроенергії в області, читайте в нашому матеріалі.

ДТЕК: графік відключень у Київській області та Києві

За повідомленням ДТЕК Київські електромережі, сьогодні діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла у Києві та області. Вимкнення електроенергії у столиці відбуватимуться в усіх шести чергах, тому деякі споживачі залишатимуться без світла до 11 годин на добу. Про те, як дізнатися свою чергу, читайте тут.

Найжорсткіші графіки відключень у Київській області та Києві заплановані для споживачів 5.1, 5.2 та 6.1 черг.

Графіки відключення електроенергії у Києві на 23 жовтня у різних чергах:

1.1: 10:00 – 17:00

1.2: 10:00 – 17:00

2.1: 10:00 – 17:00

2.2: 19:30 – 23:00

3.1: 13:30 – 20:30

3.2: 13:30 – 20:30

4.1: 16:00 – 20:30

4.1: 16:00 – 20:30

5.1: 7:00 – 14:00 та 19:30 – 23:00

5.2: 7:00 – 14:00 та 19:30 – 23:00

6.1: 7:00 – 11:00 та 19:30 – 23:00

6.2: 7:00 – 11:00 та 16:00 – 22:00

Графіки відключення електроенергії у Київській області на 23 жовтня у різних чергах:

1.1: 09:00 – 17:00 та 19:30 – 22:30

1.2: 09:00 – 17:00 та 19:30 – 23:00

2.1: 09:00 – 13:30 та 19:30 – 23:00

2.2: 09:00 – 13:30 та 19:30 – 23:00

3.1: 12:30 – 17:00

3.2: 12:30 – 17:00

4.1: 09:00 – 10:00 та 12:30 – 20:30

4.2: 09:00 – 10:00 та 12:30 – 20:30

5.1: 07:00 – 10:00 та 16:00 – 22:00

5.2: 07:00 – 10:00 та 16:00 – 22:00

6.1: 07:00 – 13:30 та 16:00 – 20:30

6.2: 07:00 – 13:30 та 16:00 – 20:30

Споживачам рекомендують заздалегідь зарядити необхідні пристрої, подбати про альтернативні джерела освітлення та зменшити використання потужних електроприладів у пікові години.

