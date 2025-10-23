Графік відключення світла у Києві та області — коли не буде електрики 23 жовтня
Відповідно до повідомлень Укренерго, 23 жовтня з 7:00 до 23:00 по всій країні, зокрема у столиці, запроваджуються стабілізаційні відключення електроенергії.
Фахівці закликають мешканців раціонально споживати електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережу та уникнути аварійних ситуацій.
Який діятиме графік відключення світла у Києві та коли не буде електроенергії в області, читайте в нашому матеріалі.
ДТЕК: графік відключень у Київській області та Києві
За повідомленням ДТЕК Київські електромережі, сьогодні діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла у Києві та області. Вимкнення електроенергії у столиці відбуватимуться в усіх шести чергах, тому деякі споживачі залишатимуться без світла до 11 годин на добу. Про те, як дізнатися свою чергу, читайте тут.
Найжорсткіші графіки відключень у Київській області та Києві заплановані для споживачів 5.1, 5.2 та 6.1 черг.
Графіки відключення електроенергії у Києві на 23 жовтня у різних чергах:
- 1.1: 10:00 – 17:00
- 1.2: 10:00 – 17:00
- 2.1: 10:00 – 17:00
- 2.2: 19:30 – 23:00
- 3.1: 13:30 – 20:30
- 3.2: 13:30 – 20:30
- 4.1: 16:00 – 20:30
- 4.1: 16:00 – 20:30
- 5.1: 7:00 – 14:00 та 19:30 – 23:00
- 5.2: 7:00 – 14:00 та 19:30 – 23:00
- 6.1: 7:00 – 11:00 та 19:30 – 23:00
- 6.2: 7:00 – 11:00 та 16:00 – 22:00
Графіки відключення електроенергії у Київській області на 23 жовтня у різних чергах:
- 1.1: 09:00 – 17:00 та 19:30 – 22:30
- 1.2: 09:00 – 17:00 та 19:30 – 23:00
- 2.1: 09:00 – 13:30 та 19:30 – 23:00
- 2.2: 09:00 – 13:30 та 19:30 – 23:00
- 3.1: 12:30 – 17:00
- 3.2: 12:30 – 17:00
- 4.1: 09:00 – 10:00 та 12:30 – 20:30
- 4.2: 09:00 – 10:00 та 12:30 – 20:30
- 5.1: 07:00 – 10:00 та 16:00 – 22:00
- 5.2: 07:00 – 10:00 та 16:00 – 22:00
- 6.1: 07:00 – 13:30 та 16:00 – 20:30
- 6.2: 07:00 – 13:30 та 16:00 – 20:30
Споживачам рекомендують заздалегідь зарядити необхідні пристрої, подбати про альтернативні джерела освітлення та зменшити використання потужних електроприладів у пікові години.