Более 600 тыс. украинцев получат продление отсрочек автоматически
Кабмин принял решение о введении автоматического продления отсрочек, цифрового формата оформления и возможности подачи документов через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.
Что известно об электронном ТЦК
— Электронный ТЦК: оцифровываем процесс оформления и продления отсрочек. Правительство приняло решение, которое вводит автоматическое продление отсрочек, цифровой формат оформления и возможность подавать документы через ЦНАП, — заявила Свириденко по результатам заседания правительства в пятницу.
По словам премьера, более 600 тыс. украинцев получат продление отсрочек автоматически — без очередей и лишней бюрократии.
Она уточнила, что 80% отсрочек можно будет оформить онлайн через приложение Резерв+, а остальные — через любой удобный ЦНАП.
Основным подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом.
— Изменения вступают в силу с 1 ноября. Это решение — важная часть создания экосистемы е-ТЦК, цель которой перевести ключевые сервисы в электронный формат, повысить прозрачность и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования, — рассказала Свириденко.
Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что отсрочки, основания для которых зафиксированы в государственных реестрах, будут продлены автоматически.
Это означает, что более 600 тыс. отсрочек обновятся без каких-либо дополнительных действий граждан и без необходимости стоять в очередях в ТЦК.
Он напомнил, что в настоящее время наиболее распространенные типы отсрочек можно оформить онлайн через приложение Резерв+ — сейчас доступно девять типов таких отсрочек, а уже в ноябре их количество увеличится еще на два.
— Для остальных категорий и тех, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы, оформление отсрочек доступно в ЦНАП. Бумажные справки об отсрочке с мокрой печатью заменяем на электронный документ в Резерв+ или бумажную справку с QR-кодом, — добавил он.
Оформление отсрочки через Резерв+
В настоящее время отсрочку через Резерв+ могут получить люди с инвалидностью, студенты, аспиранты, родители троих и более детей, рожденных в одном браке, супруги защитников и защитниц с ребенком, мужья или жены людей с инвалидностью, лица с временной нетрудоспособностью, а также работники учреждений высшего и профессионального образования.
Процесс оформления отсрочки в приложении происходит автоматически — благодаря обмену данными между государственными реестрами.
Для родителей детей с инвалидностью система проверяет информацию в реестрах Минсоцполитики, ГРАГС и Пенсионного фонда.
Обычно процедура занимает всего несколько часов и не требует сбора бумажных справок.