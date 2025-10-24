Кабмін ухвалив рішення про запровадження автоматичного продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подання документів через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Що відомо про електронний ТЦК

– Електронний ТЦК: оцифровуємо процес оформлення і продовження відстрочок. Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП, – заявила Свириденко за результатами засідання уряду у п’ятницю.

За словами прем’єрки, понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично – без черг і зайвої бюрократії.

Зараз дивляться

Вона уточнила, що 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок Резерв+, а решту – через будь-який зручний ЦНАП.

Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ із QR-кодом.

– Зміни вступають в дію з 1 листопада. Це рішення – важлива частина створення екосистеми е-ТЦК, мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування, – розповіла Свириденко.

Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що відстрочки, підстави для яких зафіксовані у державних реєстрах, будуть продовжені автоматично.

Це означає, що понад 600 тис. відстрочок оновляться без будь-яких додаткових дій громадян і без потреби стояти в чергах до ТЦК.

Він нагадав, що нині найбільш поширені типи відстрочок можна оформити онлайн через застосунок Резерв+ – наразі доступно дев’ять типів таких відстрочок, а вже у листопаді їх кількість збільшиться ще на два.

– Для решти категорій та тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи, оформлення відстрочок доступне в ЦНАП. Паперові довідки про відстрочку з мокрою печаткою замінюємо на електронний документ в Резерв+ або паперову довідку з QR-кодом, – додав він.

Оформлення відстрочки через Резерв+

Наразі відстрочку через Резерв+ можуть отримати люди з інвалідністю, студенти, аспіранти, батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі, подружжя захисників і захисниць із дитиною, чоловіки або дружини людей з інвалідністю, особи з тимчасовою непридатністю, а також працівники закладів вищої та професійної освіти.

Процес оформлення відстрочки в застосунку відбувається автоматично – завдяки обміну даними між державними реєстрами.

Для батьків дітей з інвалідністю система перевіряє інформацію в реєстрах Мінсоцполітики, ДРАЦС та Пенсійного фонду.

Зазвичай процедура займає лише кілька годин і не потребує збору паперових довідок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.