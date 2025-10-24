Потери врага на 24 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 339-е сутки полномасштабной войны превысили 1,135 млн.

Потери РФ на 24 октября 2025 года

личного состава – около 1 135 080 (+910);

танков – 11 283 (+1);

боевых бронированных машин – 23 458 (+5);

артиллерийских систем – 33 972 (+34);

реактивных систем залпового огня – 1 526 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 230;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 73 826 (+440);

крылатых ракет – 3 880;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 356 (+128);

специальной техники – 3 981.

Тем временем в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что обнародованные 24 октября данные уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 339-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

