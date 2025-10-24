Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 24 октября: ликвидировано 910 оккупантов и более трех десятков артсистем
Потери врага на 24 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 339-е сутки полномасштабной войны превысили 1,135 млн.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 24 октября 2025 года
- личного состава – около 1 135 080 (+910);
- танков – 11 283 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 458 (+5);
- артиллерийских систем – 33 972 (+34);
- реактивных систем залпового огня – 1 526 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 230;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 73 826 (+440);
- крылатых ракет – 3 880;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 356 (+128);
- специальной техники – 3 981.
Тем временем в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что обнародованные 24 октября данные уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 339-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.