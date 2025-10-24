Втрати ворога на 24 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 339-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,135 млн.

Втрати ворога на 24 жовтня 2025 року

  • особового складу – близько 1 135 080 (+910);
  • танків – 11 283 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 458 (+5);
  • артилерійських систем – 33 972 (+34);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 526 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 230;
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440);
  • крилатих ракет – 3 880;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 356 (+128);
  • спеціальної техніки – 3 981.

Принагідно в Генеральному штабі Збройних сил України наголошують, що оприлюднені 24 жовтня дані уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

