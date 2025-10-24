Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 24 жовтня: ліквідовано 910 окупантів та понад три десятки артсистем
Втрати ворога на 24 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 339-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,135 млн.
Втрати ворога на 24 жовтня 2025 року
- особового складу – близько 1 135 080 (+910);
- танків – 11 283 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 458 (+5);
- артилерійських систем – 33 972 (+34);
- реактивних систем залпового вогню – 1 526 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 230;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440);
- крилатих ракет – 3 880;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 356 (+128);
- спеціальної техніки – 3 981.
Принагідно в Генеральному штабі Збройних сил України наголошують, що оприлюднені 24 жовтня дані уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
