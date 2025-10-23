Президент Владимир Зеленский сообщил об итогах заседания Европейского совета в Брюсселе. Он подчеркнул сохранение финансовой помощи Украине и усиление санкционного давления на Россию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский прокомментировал выводы Евросовета

— Евросоюз заверил, что финансовая помощь Украине будет сохранена не только в следующем году, но и в 2027-м. Это важное единодушное решение, – отметил Зеленский.

По его словам, политическая поддержка также касается замороженных российских активов и их использования для защиты от российской агрессии.

По его словам, Еврокомиссия проработает все необходимые детали по этому вопросу.

Украинская сторона уже работает с соответствующими странами по усилению систем противовоздушной обороны и поддержки энергетики.

— Наконец-то утвержден 19-й пакет санкций Евросоюза — спасибо за это. И мы обязательно синхронизируем этот пакет в украинской юрисдикции. Также важно, чтобы его элементы были поддержаны санкциями других европейских стран, которые находятся за пределами ЕС, в частности Великобританией, Норвегией и Швейцарией, — отмечено в сообщении.

Глава государства также сообщил, что Украина уже начинает работать с Европейским Союзом над следующим санкционным пакетом, чтобы Россия ощущала реальные экономические потери от своей агрессии.

— Партнеры нас слышат и учитывают наши предложения. Все уже просто устали от того, что Россия постоянно обманывает мир и считает, что им там, в Москве, ничего за это не будет. Украина давно говорит, что сильные экономические и дальнобойные санкции — это ключ к окончанию этой войны. Координации будет больше, — подытожил президент.

Напомним, саммит Евросовета принял выводы по Украине, в которых подтверждено обязательство ЕС обеспечить финансовую и военную поддержку Украины в 2026-2027 годах.

Документ поддержали 26 государств-членов Евросоюза из 27, кроме Венгрии.

По итогам саммита лидеры ЕС осудили поддержку, которую Россия получает от третьих стран в войне против Украины.

