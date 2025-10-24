Украина сегодня согласовала с партнерами решения, которые могут нам сильно помочь, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о принятии важных решений для Украины

Украина и партнеры приняли важные для нашего государства решения, которые пока публично разглашать нельзя, сообщил в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

— Мы сегодня согласовали решения, которые могут нам сильно помочь. Пока публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее, — сообщил глава нашего государства.

Он сообщил о встрече с лидерами Коалиции желающих в Лондоне, которая состоялась сегодня. Зеленский подчеркнул, что это третье хорошее событие для Украины за несколько дней.

— Будет больше санкций против России — и в том направлении, в котором есть решение Соединенных Штатов Америки. Это очень правильный шаг президента США — санкции против двух российских нефтяных компаний. Они экспортируют много нефти, — сказал президент.

Он отметил, что сегодня абсолютно все участники Коалиции желающих согласились, что именно так нужно давить и в дальнейшем – на российскую нефть.

— На нефтяные компании России, на терминалы, на флот российских танкеров и на всю инфраструктуру агрессора, — добавил Зеленский.

Зеленский о замороженных активах РФ

Также глава государства сообщил об очень важных договоренностях по финансам для Украины и о политической готовности Европы направить замороженные российские активы на полноценную поддержку Украины.

— И вчера на Евросовете было принято политическое решение. Четкий формат использования активов, и этот формат есть. Сейчас мы в Европе договорились, что до конца года должна быть реализация этого формата. В целом настроение в Европе такое, что мы понимаем: на следующий год финансирование для Украины, для наших людей, будет обеспечено, — добавил президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что уже есть новые пакеты от наших партнеров, которые касаются оружия, ПВО и позиций на фронте. По его словам, наше понимание дальнобойности находит все больше сторонников.

— И значит, будет больше наших точных дальнобойных санкций — санкций прямого действия против российской машины войны, — сказал президент.

Он добавил, что это работает за тысячи километров.

