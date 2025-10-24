Україна сьогодні погодила з партнерами рішення, які можуть нам сильно допомогти, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про ухвалення важливих рішень для України

Україна та партнери ухвалили важливі для нашої держави рішення, які поки що публічно розголошувати не можна, повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

– Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше, – повідомив голова нашої держави.

Він повідомив про зустріч із лідерами Коаліції охочих в Лондоні, яка відбулась сьогодні. Зеленський наголосив, що це третя хороша подія для України за кілька днів.

– Буде більше санкцій проти Росії – і в тому напрямі, у якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок Президента Сполучених Штатів Америки – санкції проти двох російських нафтових компаній. Вони експортують багато нафти, – сказав президент.

Він зауважив, що сьогодні абсолютно всі учасники Коаліції охочих погодилися, що саме так треба тиснути й надалі – на російську нафту.

– На нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів і на всю інфраструктуру агресора, – додав Зеленський.

Зеленський про заморожені активи РФ

Також голова держави повідомив про дуже важливі домовленості щодо фінансів для України та про політичну готовність Європи направити заморожені російські активи на повноцінну підтримку України.

– І вчора на Єврораді ухвалено політичне рішення. Чіткий формат використання активів, і цей формат є. Зараз ми у Європі домовилися, що до кінця року має бути реалізація цього формату. Загалом настрій у Європі такий, що ми розуміємо: на наступний рік фінансування для України, для наших людей, буде забезпечено, – додав президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що – усе, що стосується зброї, ППО, позицій на фронті. вже є нові пакети від наших партнерів, які стосуються зброї, ППО та позицій на фронті. За його словами, наше розуміння далекобійності знаходить усе більше прихильників.

– І значить, буде більше наших влучних далекобійних санкцій – санкцій прямої дії проти російської машини війни, – сказав президент.

Він додав, що це працює за тисячі кілометрів.

