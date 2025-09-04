Представители Коалиции желающих предложили президенту США Дональду Трампу в течение 48 часов направить делегатов стран Европы в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России.

Коалиция желающих предлагает отправить делегацию в США

Как сообщает Bild, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Коалицией желающих обвинил страны Европейского Союза в покупке российской нефти, что помогает военной машине РФ.

Однако президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен возразила ему. Она подчеркнула, что импорт нефти из ЕС значительно сократился после полномасштабного вторжения России в Украину.

Дональду Трампу заявили во время разговора, что только Венгрия и Словакия импортируют российскую нефть.

В то же время специальный представитель президента США Стив Уиткофф обратил внимание, что Европа покупает нефтепродукты из России через Индию.

Представители стран ЕС предложили Трампу в течение 48 часов направить своих делегатов в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России, когда президент США перевел разговор на эту тему. Но неизвестно, согласился ли Трамп.

В четверг, 4 сентября, лидеры стран Европы встретились в Париже для обсуждения гарантий безопасности Украины.

