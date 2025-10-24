Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

Про це повідомляє ВВС а також підтвердив журналістам прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Зеленський зустрівся з Чарльзом ІІІ

За його словами, зустріч відбулася в рамках офіційної програми перебування президента у Сполученому Королівстві.

Зараз дивляться

Як зазначається, у Зеленського також заплановані переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

А також участь у засіданні Коаліції охочих, де обговорюватимуть подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські лідери зберуться у п’ятницю, 24 жовтня, в Лондоні на зустріч Коаліції охочих, щоб скоординувати подальші дії з посилення тиску на Росію напередодні зимового періоду.

Основна мета зустрічі – виробити спільну стратегію для зміцнення позицій України та обмеження можливостей Росії продовжувати війну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.