У пунктах пропуску Львівщини спостерігаються черги та підвищене накопичення транспортних засобів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у суботу, 25 жовтня.

Черги на кордоні 25 жовтня: причини

Прикордонники пояснили, що висока інтенсивність руху пов’язана з вихідними та початком осінніх канікул, а тривале очікування зумовлене впровадженням нової системи EES (Entry/Exit System), яка реєструє перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах.

Система EES повністю запущена на польських пунктах пропуску Медика та Корчова та на залізничному Перемишль, тоді як на інших пропускних пунктах на кордоні з Львівською областю вона функціонує в тестовому режимі.

Під час першого перетину кордону до країн ЄС після запуску EES громадяни проходять розширену реєстрацію, яка включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Процедура застосовується до осіб від 12 років і потребує додаткового часу, що уповільнює оформлення подорожуючих.

– Система EES стосуватиметься усіх громадян третіх країн, зокрема України, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду), – зазначили прикордонники.

Раніше Єврокомісія повідомляла, що впровадження EES відбуватиметься поступово: прикордонні служби країн-членів ЄС запроваджуватимуть систему поетапно протягом шестимісячного перехідного періоду.

