Україна зараз перебуває у гострій фазі повномасштабної війни, проте воїни мають успіхи на фронті.

Про це заявив командувач Національної гвардії України, герой України, бригадний генерал Олександр Півненко.

Півненко про гостру фазу боїв

– Ми зараз перебуваємо у гострій фазі: Куп’янський, Покровський, Лиманський напрямки. Але скажу за військовослужбовця Національної гвардії – ми стоїмо на позиціях і виконуємо штурмові дії, – сказав Півненко.

За його словами, окремі загони спеціального призначення зараз працюють на Покровському та Куп’янському напрямах.

Він наголосив, воїни мають певні успіхи, наприклад, на Куп’янському напрямку або стабілізувати ситуацію під Мирноградом та відкинути російських окупантів, щоб вони перейшли до оборонних дій.

Півненко про “кілзони” на фронті

Бригадний генерал поділився, на якому етапі запровадження перебувають наразі так звані “кілзони” на фронті.

За його словами, на певних напрямках вони працюють ідеально, адже російські війська туди в принципі не доходять.

Проте він визнав, що на головному напрямку удару дуже важко стримувати ворога, оскільки його тактика значно змінилася.

– Вони вже по одному йдуть, по два, виходять пішки там за певний час, можуть двоє-троє діб добиратись до тих точок, які вказані їхніми штабами, – звернув увагу Півненко.

За його словами, це дуже важко контролювати, оскільки може бути негода, під час якої дрони можуть не літати. Командувач Нацгвардії наголосив, що як українські воїни змінюють тактику, так і росіяни.

Півненко про ведення бойових дій

Герой України пояснив, що триває підготовка до наступного року для ведення бойових дій.

– Ми розуміємо, що тільки так – інакше не буде. Можливо, буде якесь припинення на лінії розмежування. Це нам на руку. Ми теж перебудуємося швиденько і готуватимемося до наступних бойових дій, – сказав Півненко.

Бригадний генерал припустив, що можуть відбутися якісь зміни у РФ, після чого країна-агресор відмовиться від своїх планів. Він наголосив, що тоді українці надалі розбудовуватимуть свою державу.

Джерело: Ми – Україна

