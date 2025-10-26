Успешная операция партизан в Крыму: нарушено движение поездов с боеприпасами
Украинские партизаны во временно оккупированном Крыму провели успешную диверсию в районе Армянска. Агенты движения АТЕШ вывели из строя релейное оборудование на железной дороге, что привело к остановке движения поездов, которыми оккупанты поставляли боеприпасы и технику на фронт.
Об этом АТЕШ сообщил в своем Telegram-канале.
В Крыму сорвали поставки боеприпасов оккупантов
– Наши агенты провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска на временно оккупированной территории АР Крым. В результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов, обеспечивающих снабжение оккупационных войск, – говорится в сообщении.
По данным АТЕШ, удар был нанесен в пиковый момент логистических перевозок российских оккупантов.
Это позволило замедлить снабжение боеприпасами и материально-техническими ресурсами подразделений, действующих на Херсонском направлении.
В АТЕШ добавили, что каждая такая операция создает дополнительные трудности для вражеской группировки, снижая ее боеспособность.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.