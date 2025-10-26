Украинские партизаны во временно оккупированном Крыму провели успешную диверсию в районе Армянска. Агенты движения АТЕШ вывели из строя релейное оборудование на железной дороге, что привело к остановке движения поездов, которыми оккупанты поставляли боеприпасы и технику на фронт.

Об этом АТЕШ сообщил в своем Telegram-канале.

В Крыму сорвали поставки боеприпасов оккупантов

– Наши агенты провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска на временно оккупированной территории АР Крым. В результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов, обеспечивающих снабжение оккупационных войск, – говорится в сообщении.

По данным АТЕШ, удар был нанесен в пиковый момент логистических перевозок российских оккупантов.

Это позволило замедлить снабжение боеприпасами и материально-техническими ресурсами подразделений, действующих на Херсонском направлении.

В АТЕШ добавили, что каждая такая операция создает дополнительные трудности для вражеской группировки, снижая ее боеспособность.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

