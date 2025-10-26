Українські партизани у тимчасово окупованому Криму провели успішну диверсію в районі Армянська. Агенти руху АТЕШ вивели з ладу релейне обладнання на залізниці, що призвело до зупинки руху поїздів, якими окупанти постачали боєприпаси та техніку на фронт.

Про це АТЕШ повідомив у своєму Telegram-каналі.

– Наші агенти провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в районі Армянська на тимчасово окупованій території АР Крим. В результаті впливу на релейне обладнання було порушено рух поїздів, що забезпечують постачання окупаційних військ, — йдеться у повідомленні.

За даними АТЕШ, удар було завдано у піковий момент логістичних перевезень російських окупантів.

Це дозволило уповільнити постачання боєприпасів і матеріально-технічних ресурсів для підрозділів, які діють на Херсонському напрямку.

В АТЕШ додали, що кожна така операція створює додаткові труднощі для ворожого угруповання, знижуючи його боєздатність.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 341-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

