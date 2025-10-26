По состоянию на 26 октября 2025 года украинские защитники уволили 185,6 км и зачистили 243,8 км территории Покровского района Донецкой области, сообщает Генштаб ВСУ.

Ситуация на Покровском направлении

На подступах к городу Покровск и непосредственно в его границах подразделения украинских войск ежедневно проводят комплексные мероприятия по стабилизации обстановки.

Агрессор, используя межпозиционное пространство и попытки утечки малых пехотных групп, сосредоточил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно задействованные подразделения БПЛА.

Попытки врага закрепиться в городской застройке украинские силы успешно отражают контрдиверсионными операциями.

– Украинские защитники в дальнейшем выполняют задачи по поиску, уничтожению или взятию в плен российских окупантов, которые пытаются инфильтрироваться через наши боевые порядки, используя численное преимущество, – отмечают в Генштабе.

Боевые столкновения в направлении отличаются высокой динамикой и интенсивностью. Украинские военные демонстрируют силу, выдержку и отвагу в сложных и непредсказуемых условиях.

Российский агрессор в последнее время наращивает использование бронетехники в штурмовых действиях.

Так, с 20 по 25 октября зафиксировано 41 штурмовое действие противника при поддержке техники, часть из которых пришлась на Покровское направление.

В результате эффективного огневого влияния украинских сил 25 октября уничтожены один ББМ и два мотоцикла врага в районе Покровска, а в направлении Балагана — еще один ББМ противника.

Все транспортные средства, задействованные противником в штурмовых действиях, были обезврежены.

– Украинские воины крепко держат над Донетчиной сине-желтое знамя, разрушая захватнические планы Кремля, – отметили в Генштабе.

В настоящее время ключевыми задачами для сил обороны остаются наращивание устойчивости обороны, согласованность действий наших войск, эффективное огненное поражение противника и противодействие его БПЛА и артиллерии.

