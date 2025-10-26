Украинские защитники за последние 10 дней возобновили контроль над двумя населенными пунктами: Кучерив Яр и Сухецкое на Очеретинском отрезке Покровского направления.

Это стало важным этапом стабилизации ситуации в районе Покровско-Мирноградской агломерации, где боевые действия остаются интенсивными, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

ВСУ освободили Кучерив Яр и Сухецкое

Несмотря на численное преимущество противника, который продолжает наращивать наступательные усилия, подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны уверенно удерживают позиции, ведут оборонительные, штурмовые и поисково-ударные действия, нанося врагу значительные потери.

С 21 августа 2025 года украинские войска полностью стабилизировали ситуацию на Очеретинском участке фронта: контроль восстановлен уже над девятью населенными пунктами, еще девять — зачищены от диверсионных групп противника.

Потери врага в этом направлении

Только за последние десять дней ВСУ уничтожили 1756 российских военных и 75 единиц техники.

Всего за чуть более двух месяцев потери противника на этом направлении превысили 15 700 человек и 1364 единицы вооружения и техники, включая 36 танков, 121 боевую бронированную машину и 162 артиллерийских систем.

Также украинские силы уничтожили 4689 вражеских беспилотников.

Кроме того, продолжается пополнение “обменного фонда” пленными российскими военными, что позволяет Украине работать над возвращением своих защитников из плена.

Напомним, 25 октября украинские десантники освободили село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

А 22 октября десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Кучеров Яр в Донецкой области.

