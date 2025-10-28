ДTEK обновил график: отключение света в Кривом Роге на 28 октября
Сегодня в Днепропетровской области, в частности в Кривом Роге, утром вводились стабилизационные отключения электроэнергии, которые впоследствии были отменены. Однако, по приказу НЭК Укрэнерго, с 15:30 до 24:00 снова действуют стабилизационные отключения.
Действуют ли графики отключения света в Кривом Роге и как проверить свою очередь, читайте в нашем материале.
График отключения электроэнергии в Кривом Роге на 28 октября
Графики отключения света Кривой Рог на 28 октября:
- 1.1 Очередь: 16:00 до 19:00
- 1.2 Очередь: 16:00 до 19:00
- 2.1 Очередь: 15:00 до 19:00
- 2.2 Очередь: 15:00 до 19:00
- 3.1 Очередь: 08:00 до 11:30
- 3.1 Очередь: 19:00 до 22:00
- 3.2 Очередь: 08:00 до 11:30
- 3.2 Очередь: 19:00 до 22:00
- 4.1 Очередь: 08:00 до 11:00
- 4.2 Очередь: 08:00 до 11:00
- 5.1 Очередь: Свет будет весь день (ON)
- 5.2 Очередь: Свет будет весь день (ON)
- 6.1 Очередь: 11:30 до 15:00
- 6.2 Очередь: 11:30 до 15:00
Таким образом, отключения света в Кривом Роге происходят по четкому графику, и жители могут заранее узнать свою очередь и подготовиться к возможным перебоям электроснабжения.
Как узнать свою очередь отключения света в Кривом Роге
Чтобы проверить очередь отключения света в Кривом Роге стоит:
- Зайти на сайт ДTEK
- Ввести название своего города — Кривой Рог.
- Указать улицу и номер дома.
- Нажать Показать график — на экране появится конкретная очередь и время отключения электроэнергии для вашего дома.
Горожанам советуют заранее заряжать павербанки и электронные гаджеты, подстраиваться под возможные графики отключений и планировать использование бытовых приборов. Также стоит экономить электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и не стимулировать дополнительные отключения.