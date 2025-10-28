Сегодня в Днепропетровской области, в частности в Кривом Роге, утром вводились стабилизационные отключения электроэнергии, которые впоследствии были отменены. Однако, по приказу НЭК Укрэнерго, с 15:30 до 24:00 снова действуют стабилизационные отключения.

Действуют ли графики отключения света в Кривом Роге и как проверить свою очередь, читайте в нашем материале.

График отключения электроэнергии в Кривом Роге на 28 октября

Графики отключения света Кривой Рог на 28 октября:

1.1 Очередь: 16:00 до 19:00

1.2 Очередь: 16:00 до 19:00

2.1 Очередь: 15:00 до 19:00

2.2 Очередь: 15:00 до 19:00

3.1 Очередь: 08:00 до 11:30

3.1 Очередь: 19:00 до 22:00

3.2 Очередь: 08:00 до 11:30

3.2 Очередь: 19:00 до 22:00

4.1 Очередь: 08:00 до 11:00

4.2 Очередь: 08:00 до 11:00

5.1 Очередь: Свет будет весь день (ON)

5.2 Очередь: Свет будет весь день (ON)

6.1 Очередь: 11:30 до 15:00

6.2 Очередь: 11:30 до 15:00

Таким образом, отключения света в Кривом Роге происходят по четкому графику, и жители могут заранее узнать свою очередь и подготовиться к возможным перебоям электроснабжения.

Как узнать свою очередь отключения света в Кривом Роге

Чтобы проверить очередь отключения света в Кривом Роге стоит:

Зайти на сайт ДTEK

Ввести название своего города — Кривой Рог.

Указать улицу и номер дома.

Нажать Показать график — на экране появится конкретная очередь и время отключения электроэнергии для вашего дома.

Горожанам советуют заранее заряжать павербанки и электронные гаджеты, подстраиваться под возможные графики отключений и планировать использование бытовых приборов. Также стоит экономить электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и не стимулировать дополнительные отключения.

