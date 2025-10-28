Сьогодні у Дніпропетровській області, зокрема у Кривому Розі, зранку запроваджували стабілізаційні відключення електроенергії, які згодом були скасовані. Проте, за наказом НЕК Укренерго, з 15:30 до 24:00 знову діють стабілізаційні відключення.

Чи діють графіки відключення світла у Кривому Розі та як перевірити свою чергу, читайте в нашому матеріалі.

Графік відключення електроенергії у Кривому Розі на 28 жовтня

Графіки відключення світла Кривий Ріг на 28 жовтня:

1.1 Черга: 16:00 до 19:00

1.2 Черга: 16:00 до 19:00

2.1 Черга: 15:00 до 19:00

2.2 Черга: 15:00 до 19:00

3.1 Черга: 08:00 до 11:30

3.1 Черга: 19:00 до 22:00

3.2 Черга: 08:00 до 11:30

3.2 Черга: 19:00 до 22:00

4.1 Черга: 08:00 до 11:00

4.2 Черга: 08:00 до 11:00

5.1 Черга: Світло буде весь день (ON)

5.2 Черга: Світло буде весь день (ON)

6.1 Черга: 11:30 до 15:00

6.2 Черга: 11:30 до 15:00

Таким чином, відключення світла Кривий Ріг відбуваються за чітким графіком, і мешканці можуть завчасно дізнатися свою чергу та підготуватися до можливих перебоїв електропостачання.

Як дізнатися свою чергу відключення світла у Кривому Розі

Щоб перевірити чергу відключення світла у Кривому Розі варто:

Зайти на сайт ДTEK

Ввести назву свого міста — Кривий Ріг.

Вказати вулицю та номер будинку.

Натиснути Показати графік — на екрані з’явиться конкретна черга та час відключення електроенергії для вашого будинку.

Містянам радять заздалегідь заряджати павербанки та електронні гаджети, підлаштовуватися під можливі графіки відключень та планувати використання побутових приладів. Також варто заощаджувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу та не стимулювати додаткові відключення.

