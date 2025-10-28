По сообщению НЭК Укрэнерго, сегодня, 28 октября, в ряде регионов Украины введены стабилизационные ограничения подачи электроэнергии. Они касаются как бытовых потребителей, так и промышленных предприятий.

Причиной введения таких мер стали массированные ракетные и дронные удары России по энергетической инфраструктуре, которые привели к нарушению стабильной работы энергосистемы страны.

Факты ICTV выяснили, как действуют графики отключения света в Полтаве 28 октября.

График отключения света в Полтаве 28 октября

28 октября в Полтавской области внесли изменения в графики почасовых отключений электроэнергии. Новое расписание начало действовать в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, вызванной российскими обстрелами. О новых графиках отключения света в Полтаве сообщили на сайте Полтаваоблэнерго.

Распределение очередей во время почасовых отключений 28 октября:

с 11:00 до 16:00 — действует 0,5 очереди;

с 16:00 до 19:00 — действует 2 очереди;

с 19:00 до 22:00 — действует 1 очередь.

Такие меры введены из-за дефицита мощности в энергосистеме, который возник после повреждения объектов критической инфраструктуры в результате российских атак.

Проверить свой адрес, узнать номер очереди и посмотреть график отключения света в Полтаве можно по ссылке .

Скрин: Полтаваоблэнерго

Какие существуют типы графиков отключения света

График почасовых отключений (ГПВ) вводится для снижения нагрузки на энергосети и сохранения стабильности энергосистемы во время восстановления поврежденных объектов. Отключения по этому графику происходят для всех категорий потребителей по заранее обнародованному расписанию. В случае превышения установленного лимита потребления электроэнергии продолжительность отключений может быть увеличена.

График аварийных отключений (ГАВ) применяется в случаях острого дефицита мощности в энергосистеме, в частности из-за аварий на электростанциях или перегрузки оборудования. Сообщить потребителям о таких отключениях заранее невозможно, ведь их проводят немедленно. Поэтому заранее неизвестны ни время отключения, ни его продолжительность, ни конкретные населенные пункты.

Специальный график аварийных отключений (СГАВ) является разновидностью аварийных отключений и вводится или отменяется без предупреждения. Его используют в чрезвычайных ситуациях, когда нужно быстро стабилизировать энергосистему.

График ограничения потребления электрической мощности (ГОП) применяют, когда возникает риск дисбаланса между производством и потреблением электроэнергии или ее дефицит в пределах Объединенной энергосистемы Украины или отдельных ее регионов. Этот график касается только предприятий и не влияет на бытовых потребителей.

Из-за дефицита мощности в Объединенной энергосистеме Украины, вызванного обстрелами энергетической инфраструктуры Российской Федерацией, в Полтавской области 28 октября 2025 года с 7:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения потребления электрической мощности (ГОП) для пяти очередей. Исключение составляют небытовые потребители, у которых доля импортируемой или собственной электроэнергии составляет не менее 60% от общего объема потребления.

