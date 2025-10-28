РФ повредила газодобывающие мощности Нафтогаза на Полтавщине во время очередной атаки
В ночь на 28 октября во время очередной массированной атаки РФ повреждены газодобывающие мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области.
Об этом на брифинге сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.
Атака РФ по газовой инфраструктуре
– Только в октябре было шесть массированных атак. Сегодня ночью была седьмая. Пострадали производственные мощности по добыче в Полтавской области, – сказал Корецкий.
Он подчеркнул, что специалисты приложат все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденный объект.
Корецкий также сообщил, что октябрьские атаки привели к снижению добычи газа, поэтому в Нафтогазе уже подготовили план для обеспечения дополнительного импорта топлива.
Напомним, 16 октября с начала месяца Россия в шестой раз атаковала газовую инфраструктуру Украины. Кроме газовой инфраструктуры, противник атаковал также другие энергетические объекты.