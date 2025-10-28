За повідомленням НЕК Укренерго, сьогодні, 28 жовтня, у низці регіонів України введено стабілізаційні обмеження подачі електроенергії. Вони стосуються як побутових споживачів, так і промислових підприємств.

Причиною запровадження таких заходів стали масовані ракетні та дронові удари Росії по енергетичній інфраструктурі, що призвели до порушення стабільної роботи енергосистеми країни.

Факти ICTV з’ясували, як діють графіки відключення світла у Полтаві 28 жовтня.

Графік відключення світла у Полтаві 28 жовтня

28 жовтня у Полтавській області внесли зміни до графіків погодинних відключень електроенергії. Новий розклад почав діяти у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, спричиненою російськими обстрілами. Про нові графіки відключення світла у Полтаві повідомили на сайті Полтаваобленерго.

Розподіл черг під час погодинних відключень 28 жовтня:

з 11:00 до 16:00 — діє 0,5 черги;

з 16:00 до 19:00 — діє 2 черги;

з 19:00 до 22:00 — діє 1 черга.

Такі заходи запроваджено через дефіцит потужності в енергосистемі, який виник після пошкодження об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Перевірити свою адресу, дізнатися номер черги та подивитися графік відключення світла у Полтаві можна за посиланням.

Які існують типи графіків відключення світла

Графік погодинних відключень (ГПВ) запроваджується для зниження навантаження на енергомережі та збереження стабільності енергосистеми під час відновлення пошкоджених об’єктів. Відключення за цим графіком відбуваються для всіх категорій споживачів за заздалегідно оприлюдненим розкладом. У разі перевищення встановленого ліміту споживання електроенергії тривалість відключень можуть збільшувати.

Графік аварійних відключень (ГАВ) застосовується у випадках гострого дефіциту потужності в енергосистемі, зокрема через аварії на електростанціях чи перевантаження обладнання. Повідомити споживачів про такі вимкнення заздалегідь неможливо, адже їх проводять негайно. Тому заздалегідь невідомі ні час відключення, ні його тривалість, ні конкретні населені пункти.

Спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ) є різновидом аварійних вимкнень і вводиться або скасовується без попередження. Його використовують у надзвичайних ситуаціях, коли потрібно швидко стабілізувати енергосистему.

Графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП) застосовують, коли виникає ризик дисбалансу між виробництвом і споживанням електроенергії або її дефіцит у межах Об’єднаної енергосистеми України чи окремих її регіонів. Цей графік стосується лише підприємств і не впливає на побутових споживачів.

Через дефіцит потужності в Об’єднаній енергосистемі України, спричинений обстрілами енергетичної інфраструктури російською федерацією, у Полтавській області 28 жовтня 2025 року з 7:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для п’яти черг. Виняток становлять непобутові споживачі, у яких частка імпортованої або власної електроенергії становить не менше 60% від загального обсягу споживання.

