Нидерланды выделят 55 млн евро в трастовый фонд Всемирного банка на программы восстановления Украины.

Об этом во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

– Сегодня мы объявляем, что Нидерланды выделят 55 млн евро в фонд Всемирного банка Помощь, восстановление, реконструкция и реформы в Украине, чтобы помочь вашей стране восстановиться и отстроиться. Потому что ваша борьба – это наша борьба. А будущее Украины – это будущее Европы, – заявил Схооф.

В то же время глава нидерландского правительства подчеркнул, что российская агрессия затрагивает всю Европу, а не только Украину, и отметил важность совместного ответа на гибридные угрозы и нарушение воздушного пространства.

– Другие европейские страны имеют дело с российскими беспилотниками и истребителями, которые нарушают их воздушное пространство. И уже некоторое время мы сталкиваемся с рядом гибридных угроз. Никто в Европе не может утверждать, что российская агрессия – это не наша проблема, или что война здесь – это исключительно борьба между Украиной и Россией. Это – совместная борьба, – сказал глава правительства.

Схооф также отметил, что Украина делится с европейцами опытом противодействия беспилотникам, что, по его мнению, демонстрирует тесную связь и взаимную готовность защищать свободу и мир.

– Это показывает, что у нас есть неразрывная связь, что мы стоим плечом к плечу и разделяем одинаковую непоколебимую волю жить свободно в мире, – подчеркнул премьер.

По словам Схоофа, Нидерланды и их партнеры должны обеспечить устойчивую помощь Украине сейчас и в будущем.

– Украина должна иметь возможность рассчитывать на нашу твердую поддержку сейчас и в будущем. Скажу четко. Нидерланды и их союзники стоят на вашей стороне. Украинцы имеют полное право жить в свободе и безопасности в сильной и независимой Украине, – заявил глава нидерландского правительства.

Он подчеркнул необходимость сохранять давление на Россию и усиливать санкции, поскольку, по его словам, нынешние удары РФ по мирным территориям — это преступная агрессия, за которую Москва должна ответить.

– Это ничто иное как преступная агрессия, – подчеркнул Схооф, добавив, что в этой связи Россия должна понести ответственность.

Премьер напомнил, что Нидерланды уже оказали значительную помощь: с 2022 года выделено 20,6 млрд евро, из которых 13,6 млрд направлено на военную поддержку.

Страна также присоединилась к инициативе НАТО PURL (Приоритетный список потребностей Украины) и призвала партнеров присоединиться к закупке критически важного американского вооружения.

Схооф добавил, что Нидерланды уже договорились о сотрудничестве с Украиной в производстве дронов, которое может быть развернуто на украинской территории.

Кроме того, Амстердам продолжает поставлять ПВО, самолеты F-16, участвует в совместных закупках боеприпасов и поддерживает двустороннее сотрудничество с Киевом в области безопасности.

