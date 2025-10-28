НАБУ и САП раскрыли масштабную аферу, организованную должностными лицами Госспецсвязи совместно с представителями частных компаний при закупках беспилотников для Сил обороны.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро.

НАБУ и САП выявили коррупционную схему при закупке дронов

После внесения изменений в госбюджет в 2023 году Госспецсвязь получила 30 млрд грн на приобретение БПЛА.

Сейчас смотрят

По версии следствия, руководитель одного из департаментов ведомства разработал план растраты части этих средств.

По этому плану, закупка дронов должна была происходить по завышенным ценам через заранее определенные компании.

Для обеспечения победы на тендерах привлекали подконтрольные фирмы, которые создавали видимость конкуренции, а также использовали сфальсифицированные маркетинговые исследования.

— Таким образом, в мае-сентябре 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышавшим рыночные на 70-90%. В результате государству нанесен ущерб на сумму более 90 млн грн, — сообщили в НАБУ.

Участники схемы вывели эти средства на счета подконтрольных компаний, в том числе за рубежом.

Благодаря оперативным действиям детективов и прокуроров наложен арест на более чем $4 млн, размещенных на счетах зарубежных компаний, а также на 17 млн грн — в Украине.

Двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных фирм уже сообщено о подозрении в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Напомним, в августе НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам другой организованной преступной группы, которая также была причастна к коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Среди подозреваемых — народный депутат, бывший глава Луганской ОГА и командир воинской части Национальной гвардии Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.